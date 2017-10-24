Eski SAT komandosu Ali Türkşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada paylaştığı "Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.
Meral Akşener'in liderliğindeki parti yarın resmen kuruluyor. Akşener, yeni partiyi Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki programda açıklayacak.
İŞTE MERAL AKŞENER'İN YENİ PARTİ PROGRAMI
— SAT (@aliturksen) October 24, 2017
Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre yeni partinin 200 kişilik kurucular kurulunda şu isimler yer alacak:
1 ABDUL AHAT ANDİCAN
2 ABDULLAH ALAGÖZ
3 ABDULLAH ALAY
4 ABDULLAH İLKER SUNGUR
5 ABDÜLKADİR AKCAN
6 ABDÜLKADİR YUVALI
7 ADİL ERKOÇ
8 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN
9 AHMET AZMİ YETİM
10 AHMET CAN BUĞDAY
11 AHMET ÇELİK
12 AHMET ERSAGUN YÜCEL
13 AHMET KAMİL EROZAN
14 ALİ SAĞIR
15 ALİ AYDIN
16 ALİ COŞKUN
17 ALİ DİNÇER ÇOLAK
18 ALİ LAPANTA
19 ALİ RIZA ERCAN
20 ALİ TÜRKŞEN
21 AYDIN ADNAN SEZGİN
22 AYDIN TÜMEN
23 AYFER YILMAZ
24 AYHAN BÖLÜKBAŞI
25 AYHAN ÇEVİK
26 AYHAN EREL
27 AYŞE MELDA TOPYAY
28 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
29 AYŞE SUCU
30 AYŞEGÜL DOĞRUCAN
31 AYŞİN ALTUNİÇ GÜVEN
32 AYTUN ÇIRAY
33 BAHA CANKUT SARITAŞ
34 BANU AYDIN
35 BAŞAK KARATAŞ
36 BEDRİ YAŞAR
37 BEHİÇ ÇELİK
38 BERAT YILMAZEL
39 BERİL GÜMÜŞ
40 BERNA BİÇER
41 BERNA SUKAS
42 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN
43 BİLAL KARACA
44 BİNNUR KARADAĞLI
45 BİRCAN AKYILDIZ
46 BİROL BÜYÜKÖZTÜRK
47 BURAK AKBURAK
48 BURCU AKÇARU
49 BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN
50 CELAL DAĞGEZ
51 CELALEDDİN AYKOL
52 CEVAT SARAÇ
53 CEZMİ POLAT
54 COŞKUN YILDIRIM
55 CUMALİ DURMUŞ
56 ÇİĞDEM ÖZER
57 DERYA ŞAHİN ŞENER
58 DURMUŞ YILMAZ
59 DURSUN CENGİZ ATAK
60 ELMAS GIRAĞOS
61 EMİNE ERDOĞAN
62 EMİNE KÜÇÜKALİ GURKOK
63 ENES KAPLAN
64 ERDOĞAN BOZDEMİR
65 ERHAN ÖZKAN
66 ERSÖNMEZ YARBAY
67 ETHEM BAYKAL
68 FARUK KÖYLÜOĞLU
69 FATİH DEMİRKOL
70 FATİH ERYILMAZ
71 FATİH MEHMET ŞEKER
72 FATMA KAMİLOĞLU
73 FERİDUN BAHŞİ
74 FUAT YILDIRIM
75 GÖKHAN BEKER
76 GÖKSEL TAŞÇI
77 GÜNAY KODAZ
78 HAKAN GÖREN
79 HANA AKYÜZ
80 HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU
81 HASAN SİNCAR
82 HASAN TOKTAŞ
83 HAVVA BAŞ
84 HAYATİ ARKAZ
85 HAYRETTİN BARUT
86 HAYRETTİN NUHOĞLU
87 HAYRİYE NURCAN YAZICI
88 HEDİYE AKDERE
89 HÜSEYİN ÖZLÜK
90 İBRAHİM ÖZYER
91 İBRAHİM CEVHER CEVHERİ
92 İBRAHİM HALİL ORAL
93 İLAY AKSOY
94 İSMAİL ETHEM TOKDEMİR
95 İSMAİL OK
96 İSMET KOÇAK
97 KADRİYE ÜNLER
98 KAZIM ATAOĞLU
99 KEVSER SELDA TANDOĞAN DEMİREL
100 KORAY AYDIN
101 LÜTFÜ TÜRKKAN
102 MAHMUT BOZKURT
103 MAHMUT TEKİN
104 MEHMET ASLAN
105 MEHMET ARSLAN
106 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
107 MEHMET OKAN OĞUZ
108 MEHMET TOLGA AKALIN
109 MEHMET UFUK ÜLKÜMEN
110 MELTEM ERZEN
111 MERAL AKŞENER
112 MERAL ALEMDAR
113 MERRİN HASİPOĞLU
114 MERVE HAFIZOĞLU
115 MESUT ÖZARSLAN
116 MESUT YILMAZ
117 METİN TAŞDEMİR
118 METİN ERGUN
119 MİNE BAŞ
120 MUALLA YÜCEL
121 MUKADDER BAŞEĞMEZ
122 MUSA ERTUGAN
123 MUSAVVAT DERVİŞOĞLU
124 MUSTAFA CİHAN PAÇACI
125 MUSTAFA ÇAKIROĞLU
126 MUSTAFA ERDEM
127 MUSTAFA GÜL
128 MUSTAFA HAKAN ÜNSER
129 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
130 NACİ CİNİSLİ
131 NAFİZ ÖZGÜR RIFAİOĞLU
132 NAZİF AKTÜRK
133 NAZLI ASPAY ŞENER
134 NAZLI ELİF GÖKDEMİR
135 NESİBE RUHAT MENGİ
136 NEŞE TOKER
137 NEVZAT BOR
138 NİHAL AĞCA
139 NİHAT KULA
140 NURİ OKUTAN
141 OĞUZ SARUL
142 OĞUZHAN TÜRK
143 OKTAY ERKAÇAN
144 OLTAÇ ÜNSAL
145 ONUR AYDIN
146 ORHAN ERZURUM
147 ORHAN ŞEN
148 OSMAN ERTÜRK ÖZEL
149 ÖMER İBRAHİM SAYIN
150 ÖMER KARAKAŞ
151 ÖZCAN PEHİVANOĞLU
152 ÖZCAN YENİÇERİ
153 RAMAZAN KILIÇ
154 RECAİ MERCİMEK
155 RECEP SANAL
156 RIDVAN UZ
157 RUHİTTİN SÖNMEZ
158 SELDA BOSTANCI
159 SELİM TANKUT
160 SERMİN ÖZENSOY
161 SERVET HALİ
162 SEVİN ÇAĞLAYAN
163 SEVİNÇ GÜMÜŞ
164 SEVİNÇ NAZİRE URAZ
165 SEYİT YÜCEL
166 SIRRI AKSU
167 SITKI POLAT
168 SİNEM ULUDAMAR
169 SULTAN NESLİHAN SEVEN
170 SÜLEYMAN NEVZAT KORKMAZ
171 SÜLEYMAN SARIBAŞ
172 ŞAHİN ARSLANTAŞ
173 ŞENOL BAL
174 ŞEREF TAMTÜRK
175 ŞULE ÜNLÜ DOĞAN
176 ŞÜKRÜ KULEYİN
177 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
178 TAMER KAYAALP
179 TUGAY ULUÇEVİK
180 TUĞRUL ARIK
181 UĞUR POYRAZ
182 UĞUR TARHAN
183 UMUT BARIŞ ERDOĞAN
184 UMUTCAN GÜNERKAYA
185 ÜMİT BEYAZ
186 ÜMİT DİKBAYIR
187 ÜMİT ÖZDAĞ
188 VEDAT BAYRAM
189 VEDAT TAYLAN YILDIZ
190 VEDAT YENERER
191 YASİN ÖZTÜRK
192 YAŞAR AKKUŞ
193 YILDIRIM GÖRGEN
194 YILDIRIM ULUPINAR
195 YUSUF HALAÇOĞLU
196 YÜCEL COŞKUN
197 YÜKSEL YILMAZ
198 ZEKAİ KAYA
199 ZEKİ HAKAN SIDALI
200 ZUHAL ÇİFTKAYA
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 7 dakika öncebu pariyle ilgili kafamda deli sorular...06
-
Misafir 9 dakika öncehayırlı olsun inşallah129
-
Misafir 21 dakika önceHayırlı olsun2415