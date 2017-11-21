Aliağa'da bin 193 paket kaçak sigara ele geçirildi

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamülleri satışının önüne geçmek için dün, 4 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre; işyerlerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli markalarda toplam bin 193 paket sigara ve 3 bin 580, içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işyeri sahipleri E.K. (58), F.G. (25), A.E. (43) ve S.Ç. (34) hakkında tutunak tutulup, adli soruşturma başlatıldı.

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