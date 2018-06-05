Alianza Lima - Deportivo Municipal maçı istatistikleri

Peru Premier Lig Apertura maçında Alianza Lima ile Deportivo Municipal, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 04:00. Maç öncesi Alianza Lima 9 puanla 2. sırada, Deportivo Municipal 4 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Alianza Lima, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deportivo Municipal son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alianza Lima kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Municipal sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Alianza Lima önceki hafta Comerciantes Unidos mücadelesinde 2-0 kazandı.

Deportivo Municipal ise Inti Gas Ayacucho maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Alianza Lima, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Deportivo Municipal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Municipal, 0 gol atarken 0 gol yedi.