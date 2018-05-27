Alianza Lima - Sport Boys maçı rakamları

Alianza Lima ve Sport Boys, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:00. Ev sahibi Alianza Lima, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sport Boys, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 343 kodlu maçı oynayanlar; Alianza Lima galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sport Boys galibiyet oranı 0.00.

Alianza Lima son hafta oynanan Sport Boys maçında 1-0 kazandı.

Sport Boys, Alianza Lima karşılaşmaında 1-0 yenildi.