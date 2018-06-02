Alianza Lima - Union Comercio maçı rakamları

Alianza Lima ve Union Comercio, 03 Haziran 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:00. 6 puanlı Alianza Lima 2. sırada bulunuyor, Union Comercio 4 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Alianza Lima, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Union Comercio son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 329. İddaa'da Alianza Lima kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Union Comercio kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Alianza Lima önceki hafta Juan Aurich mücadelesinde 2-0 yenildi.

Union Comercio, UTC Cajamarca karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Alianza Lima, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Alianza Lima, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Union Comercio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union Comercio, 0 gol atarken 4 gol yedi.