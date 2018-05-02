Alianza Petrolera - La Equidad karşılaşma önü

Alianza Petrolera ve La Equidad, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Kolombiya Kupa 3.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:00. Ev sahibi Alianza Petrolera, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. La Equidad, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 498 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alianza Petrolera kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, La Equidad sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Alianza Petrolera son hafta oynanan Santa Fe maçında 1-1 berabere kaldı.

La Equidad, Deportes Tolima karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.