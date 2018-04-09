Alibaba Cloud, Türkiye’deki iş ortağı E-Glober ile birlikte Türk şirketlerine bulut bilişim ürün ve hizmetlerini sunacak.

Alibaba Grubu’nun bünyesinde yer alan uluslararası e-ticaret platformu Alibaba.com’un Türkiye’deki iş ortağı E-Glober, şimdi aynı zamanda Alibaba Cloud’un da Türkiye’deki yetkili tek iş ortağı oldu.

Bulut sistemine geçiş oranı giderek hızlanan Türkiye'de, herkese açık olan bulut bilişim piyasası IDC’ye göre 96,93 milyon dolar değerinde.

Alibaba Cloud Uluslararası Genel Müdür Yardımcısı Yeming Wang, Alibaba Cloud’un her zaman geleceğe yönelik ve dayanıklı teknolojilerinin faaliyet gösterdikleri pazarlara dahil edilmesi konusunda taahhüdü olduğunu belirtti ve sözlerine devam etti: “Eksiksiz bir bulut bilişim çözüm yelpazesini E-Glober’ın yerel pazardaki uzmanlığıyla bir araya getirerek, Türkiye'de her ölçekten şirketin tercih ettiği bir bulut hizmeti sağlayıcısı olmayı amaçlıyoruz. E-Glober gibi bilgi sahibi ve iyi bağlantıları olan yerel ortaklarla çalışmak, dil ve kültürel bariyerleri aşmamıza yardımcı olurken, Alibaba Cloud’un pazardaki konumunu güçlendirecek ve Türk şirketlerinin dünyaya açılmalarına ve dijital çağın fırsatlarını yakalamalarına fırsat sunacak.”

E-Glober CEO’su Orkan Aytulun ise Türk şirketlerinin bulut bilişimin tüm özelliklerinden yararlanmaları konusunda büyük hedefleri olduğunu belirtti ve sözlerini sürdürdü; ‘Bu motivasyonu görmek, bize cesaret verdi. Oldukça etkili ve etkin uluslararası bulut hizmeti sağlayıcısı Alibaba Cloud ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde, büyük potansiyele sahip Türk pazarına sunacağımız son teknoloji bulut ürünlerine ve hizmetlerine yönelik giderek artan talebi karşılayacağız.’

İş birliğiyle her ölçekteki Türk şirketi, Alibaba Cloud’un kapsamlı bulut bilişim ürünleri yelpazesinde yer alan elastic computing, veri tabanı hizmetleri, ağ oluşturma, güvenlik, orta katman yazılımları, analizler ve büyük veri gibi hizmetlere erişebilecek.

Alibaba Cloud dünya çapında Kıta Çini, Hong Kong, Singapur, Malezya, Hindistan, Endonezya, Japonya, Avustralya, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’ye (Doğu ve Batı Yakası) uzanan bir kapsama alanıyla 18 bölgede ve 43 noktada faaliyet gösteriyor.