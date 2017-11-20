Alibaba ve Sun Art güçlerini Wal-Mart için birleştiriyor

Dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketlerinden Çinli Alibaba ülkenin en büyük perakende zincirinin bir bölümünü satın almak için anlaştı. Alibaba geçen yıl 23 milyar dolarlık satış yapmıştı ve 475 milyar dolar piyasa değerine sahip
Çin genelinde Auchan ve RT-Mart ismiyle 400 üzerinde hieprmarketi olan Sun Art'ın yüzde 26'sı yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında Alibaba'ya geçecek. Uzmanlar bu fiyatın sektördeki daralma nedeniyle potansiyelin yüzde 25 altında olduğuna dikkati çekiyor.
Anlaşmanın parçası olarak Fransız Auchan SA da, Çin'in perakende gıda sektörüne girmeye hazırlanan dünyanın en büyüğü Wal-Mart'ı engellemeye çalışacak. 17 ülkede 3700 mağazası bulunan Auchan geçen yıl 60 milyar dolarlık gelir bildirmişti fakat şirketin son 5 yılda büyüme oranlarının düştüğü ve internet ortaklığı aradığı biliniyor.
4 trilyon dolarlık bir pazara sahip olan internet perakendeciliği sektörünün, hipermarketlerle olan sert rekabeti ve Alibaba'nın Sun Art'ı kullanarak Wal-Mart'a karşı hamle yapması işleri daha da kızıştırabilir. Zira dünyanın en büyük perakendecisi olan ve marketlerinde silahtan elektroniğe, gıdadan hırdavata dek her şeyi zaten Wal-Mart, yakın zamanda JD.com iş birliğiyle gözünü Çin operasyonuna dikmişti.
Geçen yıl 486 milyar dolar ciro yapan Wal-Mart, müşteri tabanını şehirlerin ötesine taşımaya çalışırken Çin'in sanal ve fiziksel en büyük iki perakendecisinin ortaklığı aynı zamanda Amazon'a da bir cevap niteliğinde. Jeff Bezos'un kurduğu Amazon, geçtiğimiz yaz online operasyonunu Whole Food's 13.7 milyar dolara satın alarak fiziksele taşımakla kalmamış, internet portföyüne taze ürünleri de ekleyerek Amazon Fresh uygulamasına hız kazandırmıştı.
Sun Art, Alibaba'nın perakende sektöründeki ilk hamlesi de değil. Jack Ma daha önce alışveriş merkezleri, toptancı ve süpermarket alımlarına milyarlarca dolar harcamıştı.
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