Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Alibaba, teslimat işini müşteriler için çok kolaylaştıracak önemli yenilikler duyurdu. Bunlardan ilki satın alınan ürünü kapınızın önüne kadar getirecek bir sürücücüz robot.

G Plus adı verilen sürücücüz robot, LIDAR teknolojisini sayesinde nesnelerin ve yüzeylerin uzaklığını rahatlıkla anlayabiliyor. Saatte 9.3 mil hızla ilerleyen araç, yol üzerinde arabaların ya da yayaların olduğunu fark ettiğinde hızını otomatik olarak düşürüyor. G Plus’in arkasında taşıdığı teslimat kutusu, gönderilecek ürünlerin boyutuna göre değiştirilebiliyor. Teslimat yerine ulaştığında ise eğer kullanıcılar isterse teslimatı PIN kodunu sorarak yapabiliyor.

Alibaba’ın ikinci büyük yeniliği ise kapınızın önünde duracak bir depolama kutusu. Gelen kuryeler ya da sürücüsüz kuryeler teslimatlarını Cainiao kutularına bırakacaklar. Kutular yüz tanıma özelliği ile çalıştığı için sadece müşteriler ve kuryeler tarafından açılabilecek. Böylece alıcılar, sipariş ettiği ürünü istediği zaman oradan alabilecekler.

Cainiao kutularının en büyük faydası Alibaba’dan sipariş edilen yemekler konusunda olacak. Taze yemekler kuryeler tarafından kutuya konulduğunda size haber verilecek. Eğer teslimatı hemen almanız mümkün değilse, telefonunuzdaki uygulama sayesinde kutunun sıcaklığını ve soğukluğunu ayarlamak mümkün olacak. Böylece yemeğinizi ya da dondurma gibi besinleri istediğiniz sıcaklıkta tüketebileceksiniz.

Kutuların ne zaman kullanılmaya başlanacağı henüz belli değil ancak G Plus’ın üretimine 2018’in son dönemlerinde başlanması gerekiyor.