TLC'de yayınlanan Ağır Yaşamlar'ın 6'ıncı sezon 3'üncü bölümünde Alicia'nın hikayesi işlendi.

32 yaşındaki Alicia Kirgan, 160 santimetre boyunda ve 282 kilo 270 gram...

Alicia Kirgan, "Uyanmaktan nefret ediyorum" diye başlıyor cümlelerine...

"YİYECEKLER SİZİ ASLA YARGILAMAYAN TEK ŞEY..."

Ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Çünkü sabahları kendimi zorlayıp yataktan kalkmaya çalışmak günün en zor işi. Çoğu sabah keşke şu yataktan hiç kalkmasam diyorum. Öte yandan günün birinde yatalak olmaktan da korkuyorum. Yiyecekler beni çok mutlu ediyor. Sadece görüp, koklamak bile kendimi iyi hissetmeme, gerginliğimi unutmama yetiyor. Yiyecekler sizi asla yargılamayan tek şey... Beni hiçbir zaman geri çevirmiyorlar, hayal kırıklığına uğratmıyorlar. İçimdeki o derin boşluğu onlar dolduruyor. Çocukluğum kaos içinde geçti.

Diğer çocuklarınkinden farklı bir ailem olduğunu erken yaşlarda fark ettim. Dört kişilik ailemizin geçimini annem sağlıyor, babam ise bara gidip içiyordu.

Annemin babama karşı büyük bir öfke duyduğunu hissediyordum. Evde sık sık kavga çıkıyordu, bazen sesler iyice yükseliyor ve işin içine şiddet de karışıyordu.

Büyükannem dışında hiçkimsem yoktu. Beni büyüten, benimle ilgilenen asıl kişi oydu.

Annemle babam kavga ederken beni dondurmayla oyalamaya çalışırdı. Dondurma yerken çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Zamanla büyükannemden sonra şeker de bana iyi gelen şeylerden biri olarak hayatımdaki yerini aldı."

Her geçen gün biraz daha kilo alan Kirgan, "7 yaşıma geldiğimde yaklaşık 72 kilo olmuştum. Akrabalar ve arkadaşları, anneme bir sorunum olabileceğini söylemeye başladı. O da kendisini kötü anne durumuna düşürdüğüm fikrine kapıldı ve yemek yediğimi gördükçe beni azarlamaya ve 'şişmanlıyorsun' demeye başladı. Aşırı yemek yemem daha da ileri boyutlara vardı. Çünkü sıkıntılarım artıyor ve yemeye devam ediyordum. 10 yaşında 91 kiloya dayandım. Ondan sonra hayatım darmadağın olmaya başladı" dedi.

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"KİLOM HER SEFERİNDE DAHA YÜKSEK ÇIKARDI, HEP UTANIRDIM"

Alicia Kirgan, en sonunda Houston'a zayıflama ameliyatları yapan Dr. Nowzaradan'a gitmeye karar verdi.

Kirgan, "Tim (erkek arkadaşı) yanımda, hiç olmazsa başarmak için mücadele etme şansım var" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Klinikteyken, annemin beni küçükken şişmanlık kliniklerine götürdüğü zaman yaşadığım duyguların aynısını yaşıyorum. Yaptıkları ilk şey beni tartmak olurdu. Kilom her seferinde daha da yüksek çıkardı ama hep utanırdım..."

Nitekim Alicia'nın kilosu 282 kilo 270 gram çıktı.

"BU GİDİŞLE FAZLA UZUN YAŞAYAMAYACAKSIN"

Dr. Nowzaradan, Alicia ile görüşmeye "282 kilo senin boyundaki bir kişi için ortalama bir insanın 360 kilonun üstünde olmasına denk gelir. Vücudunda çok fazla ağırlık taşıyorsun. 33 yaşındasın ve bu gidişle fazla uzun yaşayamayacağını bilmen gerekiyor" cümleleriyle başladı.

Yeme alışkanlıklarından bahseden Alicia, çoğunlukla cips, kurabiye, tatlı gibi şeyler atıştırdığını söyleyerek, yediği şeyleri kendisinin aldığını ve genelde kimseye görünmeden yediğini söyledi.

"Bu kadar kiloyu kendi başına nasıl alabildin?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Erkek arkadaşım uyurken atıştırıyorum. Kimsenin beni göremeyeceği ve yargılayamayacağı zamanlarda yiyorum."

1 AY SONRA YALNIZCA 8 KİLO VERDİ

Dr. Nowzaradan, "1200 kalorilik yüksek protein ve düşük karbonhidrat diyeti vereceğim. Yemen ve yememen gereken şeyler yazılı olacak. Tatlı yok, şekerli içecekler yok ve senden önümüzdeki bir ay içinde 23 kilo vermeni istiyorum. O zaman zayıflama ameliyatını onaylayabilirim. Ameliyattan sonra da seninle çok fazla işimiz olacağını bilmelisin. Şimdilik bana değişmek istediğini ve değişebilmek için gerekenleri yapacağını kanıtlamanı istiyorum" dedi.

Doktor Nowzaradan ile görüşmesinin üstünden 1 ay geçen Alicia, şunları söyledi: "Hayatımın en uzun ayıydı. Kahvaltıda donut yemek yerine sıvı protein içiyorum. Diyet yaptığımı aklıma getirmemeye çalıştıkça işimin kolaylaştığını, bahane aramak ya da kaytarmak zorunda kalmadığımı hissediyorum yoksa her gün sürekli yeme krizim tutuyor."

1 ayın sonrasında sadece 8 kilo veren Alicia, depresyona girdiği için yemeye başladığını söyledi.

Bunun üzerine Dr. Nowzaradan, Alicia'nın iki ayda 30 kilo vermesini istedi.

Kliniğe 267 kilo 710 gram olarak gelen Alicia, bu kez ise yalnızca 6 kilo 350 gram verdi.

Toplamda 14 kilo 510 gram veren Alicia, "Kendimi, daha da kötüsü Tim'i hayal kırıklığına uğrattım" dedi.

Son bir şans daha verilen Alicia, 244 kiloya indi ve ameliyatına onay verildi.

Tüp mide ameliyatı olan Alicia'nın ameliyatı başarıyla geçti. Şimdi ise 205 kiloya indi. Toplamda 77 kilo verdi. "Hissettiklerimi kelimelerle ifade etmeme imkan yok" diyen Alicia, ideal kilosuna indikten sonra da deri ameliyatı olacak.

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