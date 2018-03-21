Son dönemde başrolünde yer aldığı aksiyon filmi ile gündemde olan Alicia Vikander, yoğun egzersiz programı nedeniyle 5.5 kilogram kas yaptığını söyledi.

Haftanın 5-6 günü antrenman yaptığını belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Pazar günleri serbest günümdü; her pazar pizza yiyordum. Pazar sabahları kalktığımda söylediğim ilk şey 'Bugün pizza günü' oluyordu" dedi.