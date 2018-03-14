HT Magazin'de yer alan habere göre, Tomb Raider filminin yeni versiyonunda başrol oynayan Alicia Vikander, önceki gün Los Angeles’ta düzenlenen filmin prömiyerinde boy gösterdi.



TLC Chinese Tiyatrosu’nda düzenlenen organizasyona 29 yaşındaki oyuncu Louis Vuitton marka özel tasarım parlak baskılı bir elbiseyle katıldı.



Angelina Jolie, 2001 yılında başrolde Lara Croft’u canlandırmış ve yıldızı bu filmle parlamıştı.



Vikander geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, “Jolie’nin oynadığı rolü üstlenmek büyük bir onur ama aynı zamanda can sıkıcı. Çünkü çoğu kadının bildiği bir karakter, annemin bile. O da ‘Angelina Jolie’nin filmiydi’ diyor. Ama bu iki versiyon beraber var olabilir” demişti.



Son günlerde filmin tanıtımı için sık sık etkinliklere katılan Vikander, bir konuşmasında rolüne nasıl hazırlandığını şöyle anlatmıştı:



“Filme başladığımda kilomu düzenlemek zorunda kalmadım. Sadece iyi bir psikolojiye ihtiyacım vardı. Ama kas çalışmaları, biraz acı verici ve çok hızlı bir şekilde geçti.”

Lara Croft babasının izinde

Angelina Jolie ile tanışmadığını ama onunla tanışıp hayranlığını anlatmak istediğini dile getiren Vikander’ı filmde, gittiği keşif gezisinden ödönmeyen babasından 7 yıldır haber alamayan genç Lara Croft’un bu gizemi çözmeye çalışırken atıldığı tehlikeli maceralarda izleyeceğiz.