Aliço, Çukur'un tüm çöp toplayıcılarını bir araya getiriyor

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin yeni bölümünde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, Çukur’daki tüm çöp toplayıcılarını bir araya getirerek yine nefes kesen bir plana imza atacak. Kocaoğlu’na bu sahnede profesyonel oyuncuların yanı sıra gerçek çöp toplayıcıları da eşlik edecek.

Pazartesi akşamları adını zirveye yazdıran Çukur’un yeni bölüm çekimlerinde, nefes kesici anlar yaşandı. Rıza Kocaoğlu’nun hayat verdiği Aliço yine soluksuz bırakacak bir plana ortak olacak. Çukur’un eli kulağı ve Yamaç’ın da en büyük destekçisi olan, çöp toplayıcılığı yapan Aliço, Çukur’un gizli kahramanları olan tüm çöp toplayıcılarını buluşturacak.

Etkileyici oyunculuğuyla Aliço’yu Çukur’un fenomen karakterlerinden birine dönüştüren Kocaoğlu’na bu sahnede profesyonel oyuncuların yanı sıra gerçek çöp toplayıcıları da eşlik etti. Ünlü oyuncu çekim aralarında bu sahnede rol alan herkesle fotoğraf çektirip onlarla sohbet etti.

Çukur’un merak ve heyecanla beklenen, yüzleşmelerin devam edeceği yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR 18. BÖLÜM FRAGMANI: SELİM VURULUYOR

Medet’in kurşununa kendini siper eden Selim’in vurulmasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç’ın, “Selim gidiyor. Bir abimi aldın öbürü de ölüyor!” sözleri heyecanı yükseltiyor. Selim’i apar topar hastaneye yetiştiren Yamaç’ın, “Selim ölürse seni yaşatmam!” diyerek silah doğrulttuğu kişinin kim olduğu merakla bekleniyor.

Çukur 18. bölüm fragmanı;

ÇUKUR 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı. Çukur'dan gitmeleri için Yamaç'ın 1 hafta süre tanıdığı Vartolu'nun adamlarının uyuşturucu imalatı yaptıkları çiftlik, Çukur'da ilk kez görülen polis amiri Emrah tarafından basılıp yerle bir edildi. Bu arada Akşın, Celasun'un kendisinden uzaklaşma sebebinin Karaca değil de annesi olduğunu öğrenince Karaca'ya yaptıklarından dolayı çok üzüldü.

Ayşe'nin kendi isteğiyle kaçtığını öğrenen Selim ise deliye döndü, Ayşe'yi otel odasında bırakıp sadece Karaca'yı alarak eve gitti. İdris'in oğlunu bulmaya çalışan Paşa, Celasun'un serbest bıraktığı Kasım'dan çocuğun Vartolu olduğunu öğrenince kalp krizi geçirip yere yığıldı. Paşa'yı öldürmeyi kafaya koyan Medet ise son anda birileri tarafından engellendi. Bölüme damgasını vuran sahnelerden biri, Çukur'a fırtına gibi giren Emrah'la Yamaç'ın karşılaşması oldu. Yamaç'ı şaşırtmayı başaran Emrah, Çukur'da Meke, Emmi, Selim ve Paşa haricindeki tüm adamları gözaltına aldı. Bu adamlara İdris Koçovalı da dahildi. Bölümün final sahnesinde Komiser Emrah’ın Sena'nın abisi olduğu ortaya çıktı.