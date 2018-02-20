Çukur dizisinin izleyicisi tarafından büyük beğeni kazanması ile başrollerin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Araştırılan başrollerin ilk sıralarında Aliço bulunuyor. Peki, Aliço kimdir, kaç yaşında? İşte, Rıza Kocaoğlu'nun hayat hikayesi...

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

1979 yılında İzmir’de doğan Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağan Irmak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım attı. Bugüne kadar 50’ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı. Son olarak “İçerde” dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şu anda “Çukur” dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor.