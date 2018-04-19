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“Paramparça” adlı dizide “Hazal” karakterini canlandırması için Endemol Medya şirketi ile bölüm başına 10 bin liraya anlaşan Alina Boz, dava dilekçesinde dizinin 83’üncü bölümünden 97’inci bölümüne kadar 15 bölümlük ücretini alamadığını iddia etti. Alina Boz da toplamda 150 bin lira oyunculuk ücreti ile 10 bin lira manevi tazminat talep etti.