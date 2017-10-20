Alina Boz’a ısrarlı aşk mesajları

Yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin dokunaklı hikâyesini konu edinen ‘Bölük’ filminde klasik müzik düşkünü Eylül karakterini canlandıran Alina Boz, son dönemde sosyal medyadan kendisine aşk mesajları yağdığını açıkladı.



HT Magazin’de Arif Hür haberine göre, güzel oyuncu, “Erkekler, sosyal medyadan bana aşklarını ilan ediyorlar, ısrarla benimle tanışmak istiyorlar. Bense bu mesajları yanıtsız bırakıyorum” dedi.

Alina Boz