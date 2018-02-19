Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların onuncu gününde, artistik buz pateni branşında buz dansı kısa program performansları sergilendi.

Milli sporcular Alisa Agafonova ile Alper Uçar, 59,42 puanla 20. sırayı aldı ve Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu.

Kanada'dan Tessa Virtue-Scott Moir çifti ise 83,67 puanla kısa programı ilk sırada bitirdi.

Buz dansında serbest program performansları, yarın TSİ 04.00'te başlayacak.