HT Magazin'e konuşan ünlü şarkıcı, Kapalıçarşı’ya altınları bozdurmak için değil, verdiği bir siparişi almak için gittiğini açıkladı.

Alişan, “Altınları bozdurmak için hiçbir acelem yok. Sanki param yok da altın bozduruyorum. Hepsi duruyor. Bir siparişim vardı, o hazırmış. Kapalıçarşı’ya onu almak için gittim.” dedi.