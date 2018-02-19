Alişan ile sevgilisi Buse Varol, birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Geride bıraktığımız ay içerisinde ailelerini de tanıştıran çift evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Buse Varol en son sevgilisi Alişan için hazırladığı Sevgililer Günü sürpriziyle gündeme gelmişti.



Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine yolladığı iletiyi paylaşan Alişan, evlenmek isteyen ve şarkıcıdan kendisine bir eş bulmasını isteyen takipçisinin arsasını satması halinde çifte düğün yapabileceklerini söyledi.

İşte o paylaşım:



