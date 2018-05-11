Birkaç gün önce dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti Ulus’taydı. İkili ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ünlü türkücü, arkadaşı Berkay’ın, düğün sonrası verdiği after party’de şarkı söyleme teklifini Demet Akalın nedeniyle reddetmesine “Benim dışımda gelişen şeyler, çok konuşmak istemiyorum” yorumunu yaptı.