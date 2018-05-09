Ünlü sanatçı Alişan, geçtiğimiz günlerde Buse Varol ile dünyaevine girmişti. Düğünde Fatih Ürek sahne almıştı. Sanatçının düğününe yakın arkadaşı Berkay’ın gelmemesi herkes tarafından merak konusu olmuştu.

"ÖNCE DEMET'E SORMAM LAZIM"

Magazin D'nin iddiasına göre, Alişan, Boğaz'da düzenlenen düğün sonrası Berkay'ın sahne aldığı mekanda after parti düzenlemek istedi. Berkay'dan, " Demet Akalın ve Okan Kurt'a sormam lazım" yanıtını alan Alişan, deliye döndü. Bu olay üzerine Alişan, Berkay'dan yeni albümü için aldığı şarkıyı iptal etti.

"BERKAY'I SİLDİM"

Alişan'ın yakın dostlarına, "Berkay'ı sildim" dediği ise iddialar arasında.