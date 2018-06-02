HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı, 2500 kişinin katıldığı yemekte sahneye çıkıp ezan da okudu. Markanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu’ya konser sözü veren Alişan, “Biz de çocuklarınıza bebek odası sözü veriyoruz” cümlesini duyunca, “Yalnız biz 4 çocuk istiyoruz” diyerek herkesi kahkahalara boğdu.

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