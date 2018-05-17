Geçtiğimiz günlerde oyuncu Buse Varol ile dünya evine giren türkücü Alişan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Cadde'de yer alan habere göre, şık tarzıyla dikkati çeken Alişan mutfak alışverişi yapmaya geldiğini söyledi.

Yaklaşık üç saat alışveriş yapan Alişan, “Akşam annemler ve dayımlar iftara davetlim. Ben alışverişe geldim, Buse de evde yemek yapıyor” dedi.

Balayı için henüz nereye gideceklerine hala karar vermediklerini belirten ünlü şarkıcı, “Ramazandan sonra çok yoğun işlerim var. Ancak yaz aylarının sonlarına doğru bir yerlere gidebiliriz, ona da henüz karar vermedik” açıklamasında bulundu.