Cadde'nin haberine göre, kendilerine yöneltilen sorulara cevap veren ikiliden Alişan, “Son 11 gün. Gün sayıyoruz artık, son hazırlıkları yapıyoruz. Koşturuyoruz gördüğünüz gibi” dedi.

Prenses Mislimelek karakterine hayat veren Buse Varol, “Dizinin çekimleri İzmit’de olduğu için git gel biraz yorucu oluyor, ama alıştık. Sezon finali yaptıktan sonra seneye de devam edeceğiz. Her şey yolunda, şükür” şeklinde konuştu.

Ünlü çift, "Düğünden sonra balayını nerede düşünüyorsunuz?" sorusuna? "Bayramdan sonra düşüneceğiz, henüz daha karar veremedik” cevabını verdi.