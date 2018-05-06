Şarkıcı Alişan, bugün dünyaevine gireceği nişanlısı Buse Varol'u baba evinden davullu zurnalı çiftetelli oynayarak çıkardı.

KAPININ ÖNÜNDE GÖBEK ATTILAR

Alişan, bu akşam 19:00'da bir otelde oyuncu Buse Varol ile evleniyor. Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek attı. Arkadaşlarıyla çiftetelli oynayıp göbek atan Alişan Instagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşıyor.

BABASI KIRMIZI KUŞAK TAKTI

Buse Varol'un babası kızına kırmızı kuşak taktı. Çok heyecanlı olduklarını dile getiren ikiliye yakın dostları da eşlik etti.

Oyuncu Buse Varol ile Alişan düğün öncesi Şile sahilinde fotoğraf çekimi yapmıştı.