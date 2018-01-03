Cadde’de yer alan habere göre, üçlüye, Ece Erken'in oğlu Eymen ve Alişan'ın yeğenleri de eşlik etti.



Eğlence merkezinde çocuklarla birlikte eğlenen üçlü, daha sonra soluğu bir restoranda aldı. Yemek sonrasında balon almaya inen ekip, çocuklar gibi şendi.

Ece Erken

Buse Varol

alişan