Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’dan nikaha üç ay kala ayrılan Alişan, aynı dizide rol aldığı oyuncu Buse Varol ile aşk yaşamaya başladı.

İlişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşayan çift, önceki akşam mekan çıkışı objektiflere el ele poz verdi.



Makaron’un haberine göre, Alişan, “Nasıl tanıştınız?” sorusunu, “Oyuncuların tanışma toplantısında Buse’yi görür görmez çok beğendim. Buse sonra tesadüfen bizim kafeye gitmiş. Babam bana ‘Oğlum dizide ne güzel kız var, niye arkadaş olmadın’ dedi. Ben de Buse’ye Instagram’da DM’den (direk mesaj) yürüdüm. Telefon numarasını istedim.” şeklinde yanıtladı.



KALP EMOJİSİ, DİKKATLİ TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMAMIŞTI

Buse Varol, Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Varol, paylaşımına "Rüzgâr esti üstüme üstüme of! Seni vurdu yüzüme yüzüme of!" notunu düşmüştü.



Alişan da sevgilisi Buse Varol'un bu paylaşımına kalp emojisi koyarak karşılık vermişti.

Buse Varol

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