Ünlü şarkıcı Alişan sürpriz evlilik teklifi ile sevgilisi Buse Varol'u şoke etti.Dizi setinde, diz çöken Alişan, Varol'a "Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?" diye sordu, Buse Varol ise heyecanını "Bayılacağım şimdi" sözleriyle ifade etti.

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