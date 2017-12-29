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Rol arkadaşı Buse Varol'la ilişkisi hakkında, “Buse bu restorana gelmiş, arkadaşlarıyla kahve içmiş. Sonra numaramı babamdan almış, telefonuma baktım 9 kez aramış. Babam bana vesile oldu, onun sayesinde tanıştık” dedi.