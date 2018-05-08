5 | 10

Alişan yayınladığı bu fotoğrafa, "Seçim arefesinde, birçok sorunla uğraşırken, neredeyse uyumadan milleti için çalışan Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan... O koşuşturma içinde bizlere vakit ayırıp, nikah şahidimiz olmanız bizi inanılmaz gururlandırdı ve sevindirdi... Size kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum... Ve her zaman yanınızdayım" notunu düştü.