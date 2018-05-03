HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcının 6 Mayıs’ta dünya evine gireceği Buse Varol’la birlikte katıldığı kutlamanın davetlileri arasında Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti de vardı.

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