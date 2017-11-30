Alişan'dan mesaj bombardımanı!

Geçtiğimiz aylarda sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’la evliliğin eşiğinden dönen Alişan, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.



Sosyal medyada genellikle esprili mesajlara imza atan Alişan'ın son paylaşımı ise adeta mesaj bombardımanı şeklinde oldu.



41 yaşındaki türkücü, 21 yıllık müzik deneyimini aktardığı satırlarda ilginç ifadelere yer verdi.



İşte Alişan’ın o hikaye paylaşımı:



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