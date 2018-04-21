"HANIM HANIMCIK ROLLERDE OYNAYABİLİR"

Alişan, katıldığı Bir Hülya Avşar Sohbeti programında, “Buse belli kurallar çerçevesinde oyunculuğa devam edebilir. Örneğin fettan, başka bir erkeği ayartan kadını oynayamaz ama hanım hanımcık rollerde olabilir" dedi.

Öte yandan, 6 Mayıs'ta evlenecek olan oyuncu Buse Varol ile türkücü Alişan çifti, geçen gün fotoğraf çekimi için Şile'ye gitti.



Hazırlıklara saatler öncesinden başlayan çift, yaşananları anbean sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Buse Varol, fotoğraf çekimi için özel olarak hazırlattığı gelinliği giydi.