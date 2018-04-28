Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Alişan, yakın çevresine, “23 yıldır çalışıyorum. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorum. Hayalimdeki gibi bir düğün için kesenin ağzını açtım. Bir kere evleneceğim. Masraf umrumda değil” dedi.

Ünlü türkücünün düğün, takı, gelinlik-damatlık, balayı, Ulus’da kiraladığı lüks ev ve diğer masraflar için 700 bin lira harcadığı öğrenildi.

Ünlü çift, balayına hemen çıkmayacak. Ramazan bittikten sonra iki haftalığına Amerika’ya gidecek.