Alişan'ın adı listeden çıkarıldı, Alişan'ın adı silindi

Urfalı bir aşiret düğününde sahne alan Alişan, gelinin ayakkabısının altına adının yazılmasını istedi. Düğün sonrası ünlü türkücünün adının ayakkabının altından silindiği görüldü.

Cadde'nin haberine göre, Badıllı Aşireti’nin reisi Sait Badıllı’nın oğlu Mehmet Badıllı, hafta sonu Pendik Green Park Otel’de organizatör Sultan Öztürk ile hayatını birleştirdi. Düğünde davetliler, Alişan’ın şarkılarıyla eğlendi.

Alişan, geleneklere uygun olarak gelinin ayakkabısının altına adının yazılmasını isterken, düğün sonrası isminin silindiği gözlendi.

Bir batıl inanışa göre gelinin ayakkabısının altına bekar olan gençlerin adı yazılır. ‘Önce kimin adı silinirse o kişi en yakın zamanda evlenecek’ denir.

Bu arada Alişan, kendinden önce Urfa adetlerine uygun şekilde yapılan Sıra Gecesi’nde yoğrulmaya başlayan çiğ köfteden sahnesi boyunca iki tabak yedi.

Düğünde davetli olan Pınar Dilşeker ve Tuğba Ekinci de çift için sahneye çıkıp birer şarkı söyledi.

KINAYI DEMET AKALIN YAKTI

Aynı otelde gerçekleşen çiftin kına gecesinde de hanımlara özel bir Demet Akalın konseri gerçekleşti. Gelinin kınasını da Akalın kendi elleriyle alkışlar arasında yaktı.