Ünlü şarkıcı Alişan ile Buse Varol bugün evleniyor. Peki, Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında? İşte Buse Varol ile ilgili merak edilenler...

BUSE VAROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Öğretmenlik Bölümü üzerinden tamamlayan Varol, 2 yıl süreyle özel bir dershanede stahyer öğretmenlik yaptı. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan Varoli uzun süre modellik yaptı. Modellikten sonra oyunculuğa adım atmıştır.

2013 yılında yayınlanan Tozlu Yollar adlı dizide "Şerife" karakterine hayat verdi. Arka Sokaklar dizisinde "Yasemin" isimli polis memuru karakterini canlandırdıktan sonra 2015 yılında "Şehrin Melekleri" dizisinde başrol oynadı. 2016 yılında Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide "Doktor Elif"i canlandırdı. Aynı yıl Show TV'de yayınlanan Kış Güneşi dizisinde "Nadide"ye hayat verdi. Ardından Alişan ve Çağla Şıkel ile başrolünü paylaştığı Dostlar Mahallesi dizisinde "Bahar" karakterini canlandırdı.

ALİŞAN KİMDİR?

Serkan Burak Tektaş (Alişan), 19 Haziran 1976 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu semtine bağlı Şişhane'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını Kuvay-ı Milliye ilkokulu, Özel Şişli Koleji ortaokulu ve Özel Evrim Lisesi'ne tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar bölümünü kazanan Alişan, müzik hayatının oldukça yoğun geçmesi sebebiyle okulu aksattı ve devamsızlık yüzünden üniversiteyi bıraktı.

Müziğe olan yeteneği küçük yaşlarda ailesi tarafından fark edildi. Henüz iki yaşındayken İbrahim Tatlıses'in Sabuha eserini ve İzzet Altınmeşe'nin Maden Dağı eserini ezbere olarak okudu. Sesinin güzelliği okulda öğretmenleri tarafından da fark edildi ve birçok kez öğretmenleri ders aralarında kendisine türkü söyletirdi.

İlk albümü olan Derdo - Elazığ'ın Güzelleri 1991 yılında, ikinci albümü Delimisin Ne 1994'te ve 18 Nisan 1996'da Kral Müzik etiketiyle Aşık Oldum adlı albümünü çıkarmıştır.

Mahsun Kırmızıgül ile tanışan Alişan, onun da desteğiyle Sana Birşey Olmasın adlı albümünü 25 Ekim 1997'de piyasaya sürdü ve Kralı Gelse adlı çıkış parçası müzik piyasasında Alişan'ın yıldızının parlamasını sağladı.

1998'deki Aynalı Tahir adlı dizide oynadığı rolde televizyon dünyasında da adını duyuran Alişan, 13 Şubat 1999'da çıkardığı Var Ya adlı albümüyle müzik piyasasında üst sıralardaki isimlerden biri oldu.

25 Mayıs 2001'de Alişan albümü, 18 Kasım 2002'de Söz Mü, 21 Haziran 2003'te Keje, 30 Mart 2004'te Kalbim Ellerinde, 22 Mart 2005'te Olay Bitmiştir adlı albümlerini piyasaya süren Alişan, müzik dünyasında kalıcı bir isim olmuştur.

2004'te yayın hayatına başlayan Cennet Mahallesi adlı dizide oynadığı Ferhat karakteri ile Türk halkının sürekli olarak gördüğü yüzlerden biri olmuştur. Aynı zamanda günümüze kadar birçok televizyon programında da sunuculuk yapan Alişan, günümüzde de 3 Haziran 2016'da çıkardığı Ölümsüz Aşklar adlı single parçasının klibinde kendisine Çağla Şikel eşlik etmiştir.