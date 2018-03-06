Sahne performansıyla göz dolduran şarkıcıyı sevgilisi Buse Varol da ön masadan izledi. HT Magazin'in haberine göre, romantik parçalarını sevgilisinin gözlerinin içine bakarak seslendiren Alişan, bir ara Varol’u dansa da kaldırdı.

Çiftin romantik anları büyük alkış aldı.