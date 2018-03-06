Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Kıbrıs’tan İstanbul’a dönmek üzere uçağa binen Alişan’ın orkestra ekibi hosteslerle problem yaşadı. Enstrümanlarıyla alakalı problem yaşayan orkestra ekibinin hosteslerle tartışmasının ardından uçağın bagaj kapağı kırıldı.

Teknik ekibin bagaj kapağını tamir etmesi ardından uçak bir saat rötarlı kalkış yaptı.