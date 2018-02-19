Konuk olduğu TRT Diyanet ekranlarında anlattığı 'Siyah pantolon' hikayesi ile izleyenleri ağlatan Alişan Kapaklıkaya, şimdi de kanserden kaybettiği kızına yazdığı mektupla herkese duygu dolu anlar yaşattı.



ZAHİDE YETİŞ'E KONUK OLDU



Show TV ekranlarına konuk olan Alişan Kapaklıkaya'nın geçtiğimiz aylarda kanserden kaybettiği kızına yazdığı mektubu Zahide Yetiş okudu. Duygu dolu mektup hem stüdyoda bulunanları hem de ekran karşısında olanları ağlattı. Zahide Yetiş, mektubu okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu Konu İle İlgili Haberler