Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, bir televizyon programında yüreklere dokunan 'siyah pantolon' hikayesi ile tüm izleyenleri duygulandırmış, kardeşi Rafet'i nasıl kaybettiğini anlatan Alişan Kapaklıkaya'nın videosu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Alişan Kapaklıkaya, kardeşini kaybettiğini öğrendiği çocukluk günlerindeki anısını bir kez de Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'le programında anlattı.
Alişan Kapaklıkaya, "Zorluklar, sıkıntılar Allah'ın bizi geliştirmek için verdiği nimetlerdir. Sıkıntılar, yokluklar zorlukları aşmakta hayaller kurmamı sağladı." diye konuştu.
"BEN YÜREĞİMİ PAYLAŞIYORUM"
Zahide Yetiş'in "Milyonlarca insanın yüreğini ısıttınız hocam." sözü üzerine Kapaklıkaya, "Ben yüreğimi paylaşıyorum. Unuttuğumuz duyguları ihmal ettik." dedi.
"KARDEŞİMİN MEZARINA YİNE GİTTİM"
Alişan Kapaklıkaya ölen kardeşinin mezarına yakın zamanda gittiğini şu sözlerle anlattı:
Geçen köye gittim. Cenaze vardı. Cenazeyi defnettik. Sonra ben Rafet'in mezarına gittim. Dedim ki; sen pantolona hasret gittin. Ben ise sana hasret gittim. Oturdum yanına. Bugün Türkiye'de insanlar senin sayende sevgiyi gösteriyorlar. Ordan babamın mezarına gittim. Baba dedim. Sana sözümü tuttum dua getirdim. Babamdan güç alıyorum.
"SEVGİYİ ESİRGEMEYİN"
İnsanların birbirini sevmekte sıkıntısı olmadığını, sevgiyi göstermekte sıkıntılarımızın olduğunu söyleyen Kapaklıkaya, "Çocuklarımızı kucağımıza almazsak, başkaları çocuklarımızı kucağına alıp farklı seviyor." dedi.
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