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*Bingöllüyüm. Doğulu bir ailenin çocuğuyum. Kendimize göre örfümüz, adetimiz var. filmlerde gösterildiği gibi aşiret değiliz. Kadınları ikinci plana atan bir durum hiç olmadı bizde. Hiçbir büyüğümün karısına, kızına kötü davrandığını görmedim. Ama Türk erkeği maçodur. Sonuçta burası Türkiye ve benim de kurallarım var.