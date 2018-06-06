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Alişan kayınvalidesinin doğum günü için sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa da, "Bugün benim için kızını doğuran sevgili kayınvalidemin, Birsen annemin doğumgünü. Allah’ım o güler yüzünü hiç soldurmasın inşallah,sağlıkla nice nice güzel yıllarımız olsun..Her sene biraz daha büyüyerek" notunu düşerek paylaştı.