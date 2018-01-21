Makaron’un haberine göre, bakımlı bir erkek olduğunu söyleyen şarkıcı, “Metroseksüel değilim sadece bakımlıyım” dedi. Oyuncu Şafak Sezer de “Ben de bakımlıyım. İhtiyaç duyarsam botoks bile yaptırırım” diye konuştu.

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