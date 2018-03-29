HT Magazin'de yer alan habere göre, üretimlerinin devam edeceğini belirten ünlü şarkıcı Alişan, “Müzik sektöründe tekelleşme var” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



“Müziğe, sanatçıya, yapımcıya, aranjöre, emeğe, en çok da dinleyiciye haksızlığa neden olan bu tekelleşme bitmeden ülkemizde sağlıklı bir müzik üretimi olmayacak.”

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