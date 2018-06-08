Alişan ile oyuncu Buse Varol, 6 Mayıs'ta Beşiktaş'ta bulunan bir otelde dünyaevine girdi. Alişan ve Varol’un akşam saatlerinde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek attı. Arkadaşlarıyla çiftetelli oynayıp göbek atan Alişan Instagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşmıştı.



6 Mayıs'ta dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, SHOW TV'nin sevilen programı 'Seda Sayan'la'ya konuk oldu.

Ünlü çiftin düğünlerine ait detaylar, ilk kez SHOW TV'de yayınlanan 'Seda Sayan'la programında yayınlandı. İşte o görüntüler...

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Öğretmenlik Bölümü üzerinden tamamlayan Varol, 2 yıl süreyle özel bir dershanede stahyer öğretmenlik yaptı. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan Varoli uzun süre modellik yaptı. Modellikten sonra oyunculuğa adım atmışttı.

2013 yılında yayınlanan Tozlu Yollar adlı dizide "Şerife" karakterine hayat verdi. Arka Sokaklar dizisinde "Yasemin" isimli polis memuru karakterini canlandırdıktan sonra 2015 yılında "Şehrin Melekleri" dizisinde başrol oynadı. 2016 yılında Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide "Doktor Elif"i canlandırdı. Aynı yıl Show TV'de yayınlanan Kış Güneşi dizisinde "Nadide"ye hayat verdi. Ardından Alişan ve Çağla Şıkel ile başrolünü paylaştığı Dostlar Mahallesi dizisinde "Bahar" karakterini canlandırdı. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de dizi setinde tanıştığı Alişan ile hayatını birleştirdi.