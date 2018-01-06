HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, aşkları birlikte rol aldıkları dizinin setinde başlayan Alişan ve Buse Varol, önceki akşam Nişantaşı’nda baş başa romantik bir yemek yedi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken çift, gazetecilere mutluluk pozu verdi.



alişan

Buse Varol