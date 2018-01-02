Alişan, şimdilerde aynı dizide rol aldığı ve 15 yıllık arkadaşı Çağla Şıkel'in doğum gününü unutmadı.



Ünlü türkücü, 39 yaşına giren güzel sunucunun doğum gününde, Instagram hesabı üzerinden duygusal bir metin yayınladı.



Alişan, yakın arkadaşı Şıkel ile birlikte yer aldığı kareye, kalp emojisi ile birlikte, "Şimdi guducum bir şeyler söyleyeceğim dinle bir:) 2003 yılında tanıştığımızda sadece bir dizi için bir araya gelmiştik. Sene oldu 2018 ve biz arkadaş, dost, kardeş olduk ve en son gudum oldun:) Seni anlatmaya ve benim için önemini buraya yazmaya kalkarsam Instagram çökebilir:) Ne kadar değerli ve özel olduğunu sen biliyorsun gudum. 15 yıldır her özel anımda yanımda olduğun için teşekkür ederim sana. Bugün yepyeni bir yaşa adım atıyorsun (21:)) İnşallah kalbin gibi tertemiz ve istediğin her şeyin fazlasıyla gerçekleşeceği bir yıl olsun senin için gudum. Ailen, yavruların ve dostlarınla birlikte. Doğum günün kutlu olsun." notu düştü.

İşte Alişan'ın o paylaşımı:



çağla şıkel

alişan