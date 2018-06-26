Panik anları kamerada...

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, caddede panik halinde bir sansar Halim Çatal’a ait iş yerine girdi. Sansarın bir anda önünden geçince panik yapan iş yeri sahibi ne olduğunu anlamaya çalışırken verdiği tepki ilginç görüntülere neden oldu.

Daha sonra hızlıca alışveriş merkezinin içerisinde koşmaya başlayan sansar, iş yerini kısa sürede turladı. İş yeri sahibi ve arkadaşı davetsiz misafiri dışarı çıkarmaya uğraşırken sansarla karşılaşan bir çalışanda sansarla karşılaşınca korkarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sansar daha sonra iş yerinden çıktı.

Hem korkutan hem güldüren bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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