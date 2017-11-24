Alışveriş siteleri (2017) Efsane Cuma - İnternetten alışveriş siteleri

Alışveriş tutkunlarının bir süredir heyecanla beklediği Kara Cuma (Efsane Cuma) indirimleri başladı. Başlayan indirimlerle birlikte gıdadan teknoloji ürünlerine kadar birçok marka, binlerce üründe indirime gitti. Uygulanan indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar da internet üzerinden alışveriş yapabilecekleri siteleri araştırmaya başladı. İşte alışveriş siteleri ve detaylar...

ALIŞVERİŞ SİTELERİ NELERDİR?

Kara Cuma indirimlerinin başlamasıyla online alışveriş sitelerinde de alışveriş çılgınlığı başladı. İndirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise, alışveriş yapabilecekleri siteleri araştırmaya başladı. İşte alışveriş siteleri ve detaylar...

Hepsiburada.com

1998 yılında kurulan Hepsiburada.com, internet üzerinden müşterilerine hizmet veren online alışveriş sitesidir. Vatandaşlar, hepsiburada.com üzerinden giyimden gıdaya, teknolojiden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürünü satın alabilir.

Hepsiburada.com, günümüzde 5 binden fazla tedarikçi firma ile çalışmaktadır. 2013 yılında "Yılın E-ticaret Sitesi" seçilen hepsiburada.com aynı zamanda 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye'nin en sevilen markası seçilmiştir.

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Sahibinden.com

1 Eylül 2000 tarihinde kurulan Sahibinden.com, günümüzde gayrimenkul ve otomobil satışlarında öne çıkmaktadır. Aynı zamanda elektronik, telefon, fotoğraf, ev dekorasyonu, giyim, saat, anne & bebek ürünleri, hobi ürünleri, oyuncaklar, spor ürünleri, müzik, takı, koleksiyon ürünleri, antika ürünler, bahçe ürünleri, ofis ürünleri, kırtasiye malzemeleri, sanayi ürünleri, tarım araçları, iş makineleri, yiyecek ve içecek ürünleri gibi birçok kategorisi bulunmaktadır.

Günümüzde 42.6 milyon aktif kullanıcısı bulunan sahibinden.com'da 5 milyona varan aktif ilan ve on binlerce ürün çeşidi bulunmaktadır.

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n11.com

2013'ün Mart ayında kurulan n11.com, bünyesinde barındırdığı birçok ürünün satışının gerçekleştirildiği bir e-ticaret platformudur. 2014 yılı verilerine göre 21 bin kayıtlı mağaza ve 24,5 milyon ürün yer almaktadır. N11.com'un kayıtlı üye sayısı 4 milyondan fazladır.

Giyim, ayakkabı, elektronik, ev ürünleri, anne & bebek ürünleri, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mücevherat ve saat, spor ürünleri, kitap, müzik, film, oyun, tatil, eğlence, otomotiv ve motosiklet gibi ürün kategorileri bulunmaktadır.

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GittiGidiyor

2001 yılında kurulan GittiGidiyor, bünyesindeki ürünlerle günümüze kadar 50 milyondan fazla satışın gerçekleştiği bir e-pazaryeri platformudur. 16 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunan GittiGidiyor, birçok ürün kategorisine sahiptir.

2011 yılında eBay tarafından satın alınan GittiGidiyor platformunda elektronik başta olmak üzere moda, dekorasyon, anne-bebek, kozmetik, spor, hobi, otomobil, süpermarket kategorilerinde ürün satışı yapılmaktadır.

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Media Markt

1979 yılında Almanya'da kurulan Media Markt, Almanya'nın en büyük elektronik satış mağazaları zincirine sahip olan Metro Group kuruluşudur. Türkiye'de yer alan 41 mağazasıyla satış yapan Media Markt'ta başta elektronik ürünleri olmak üzere beyaz eşya, ev aletleri, spor aletleri ve kişisel bakım ürünlerinin satışı yapılmaktadır.

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Teknosa

25 Temmuz 2000 tarihinde kurulan TeknoSA; TV, ses, görüntü sistemleri, cep telefonu, bilgisayar, oyun, hobi ürünleri, beyaz eşya, kişisel bakım ve teknolojik ürünlerin satışı gerçekleştirilmektedir.

2012 yılı verilerine göre, 81 ilde 300 mağazası bulunmaktadır. Mayıs 2012'de halka arz edilerek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

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Trendyol.com

2010 yılında kurulan Trendyol.com, günümüzde dünyaca tanınan çeşitli giyim markalarının ürünlerinin satışının gerçekleştiği bir e-ticaret platformudur. 12 milyondan fazla kayıtlı üyesi bulunan Trendyol.com'da 60 milyondan fazla ürün bulunmaktadır.

Trendyol.com'un ürün kategorileri arasında erkek/kadın/çocuk şeklinde giyim, ayakkabı, saat, çanta, aksesuar, kozmetik, gözlük ve iç giyim yer almaktadır.

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Vatan Bilgisayar

1983 yılında kurulan Vatan Bilgisayar, elektronik eşya satışı firmaları arasında yer almaktadır. Türkiye genelinde 2016 yılı itibarıyla 115'ten fazla mağazasıyla Türkiye'nin 53 şehrinde hizmet vermektedir.

Ürün kategorileri arasında telefon, bilgisayar, bilgisayar parçaları, kamera, TV & ev elektroniği, aksesuar, oyun, hobi eşyaları, ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri yer almaktadır.

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Lidyana.com

Ünlü markaların ürünlerinin satışının gerçekleştiği Lidyana.com'da kadın ve erkek ürünleri yer almaktadır. Lidyana.com'da giyim, ayakkabı, takı, spor, gözlük, kozmetik, saat, aksesuar ve çanta ürünlerinin satışı yapılmaktadır.

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Morhipo

2011'de Boyner Holding tarafından kurulan Morhipo.com'da kadın, erkek ve çocuk ürünlerinin satışı yapılmaktadır. Giyim, spor, saat, gözlük, takı, iç giyim, aksesuar, ev ürünleri, kozmetik ürünleri, ayakkabı ve çanta gibi ürünlerin satışı yapılmaktadır.

Morhipo.com için tıklayınız

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