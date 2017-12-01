Alışveriş yaparken silahlı saldırıya uğradı

Olay, akşam saatlerinde Onikişubat Mahallesi'nde meydana geldi. Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Hüseyin Ağır, bir markette alışveriş yaparken, yanına yaklaşan kimliği baelirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Müşteriler korku ve panikle kaçışırken, Ağır bacağına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Kargaşadan yaralanan saldırgan yaya olarak kaçtı. Yerde acı içinde kıvranan Ağır için markette bulunanlar polis ve sağlık ekibine haber verdi.

DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Ağır, tedaviye alındı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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